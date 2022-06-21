Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир в Мальорке

Даниил Медведев в этом травяном сезоне дважды дошёл до финала — в Хертогенбосхе и Галле — но не смог сделать решающий шаг.

Накричал на тренера и жену. Почему очередной финал Медведева обернулся истерикой.

Теперь первая ракетка мира сыграет турнир в Мальорке. Букмекеры оценили шансы россиянина победить.



Поставить на успех Медведева в Испании можно с коэффициентом 3.50. Даниил — главный фаворит турнира. Среди конкурентов аналитики видят Ника Кирьоса (коэффициент на победу 5.00), Стефаноса Циципаса (5.00), Дениса Шаповалова (10.00), Роберто Баутиста-Агута (12.00) и Ботика ван де Зандсхулпа (15.00).



В Хертогенбосхе в финале Медведев проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену, а в Галле — поляку Хуберту Хуркачу. В Мальорке россиянин начнёт свой путь встречей с соотечественником Асланом Карацевым.

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