Эксперты назвали шансы Медведева выиграть турнир в Мальорке

Даниил Медведев в этом травяном сезоне дважды дошёл до финала — в Хертогенбосхе и Галле — но не смог сделать решающий шаг.
Накричал на тренера и жену. Почему очередной финал Медведева обернулся истерикой.
Теперь первая ракетка мира сыграет турнир в Мальорке. Букмекеры оценили шансы россиянина победить.
Поставить на успех Медведева в Испании можно с коэффициентом 3.50. Даниил — главный фаворит турнира. Среди конкурентов аналитики видят Ника Кирьоса (коэффициент на победу 5.00), Стефаноса Циципаса (5.00), Дениса Шаповалова (10.00), Роберто Баутиста-Агута (12.00) и Ботика ван де Зандсхулпа (15.00).
В Хертогенбосхе в финале Медведев проиграл голландцу Тиму ван Рейтховену, а в Галле — поляку Хуберту Хуркачу. В Мальорке россиянин начнёт свой путь встречей с соотечественником Асланом Карацевым.
Волейболист Гранкин покинул Германию из-за опасений за безопасность семьи.
Янчук: в отношениях Медведева с тренером появляются настораживающие нотки.
Медведев: понятия не имею, почему у женщин в Берлине такие призовые.
Зверев: я не поеду на US Open ради одного-двух матчей.
Российская теннисистка сменила гражданство и выступит на Уимблдоне.
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