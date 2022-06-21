«Зенит» — «Пари НН»: прогноз Александра Елагина на матч предсезонного турнира

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч товарищеского турнира «Зенит» — «Пари НН».
Ставка: обе забьют за 1.83.
«Команды РПЛ начинают подготовку к новому сезону. 21 мая «Пари НН» в заключительном туре РПЛ вырвал важнейшую победу у «Зенита» (1:0), обезопасив себя и от вылета из элиты, и от стыковых игр. Теперь команды сразятся в предсезонном турнире.
Где смотреть матч «Зенит» — «Пари НН».
Новый сезон, новый тренер, новое название для клуба из Нижнего Новгорода. В том, что явным фаворитом матча является «Зенит», сомневаться не приходится. Однако я не ожидаю много голов.
«Зенит» потерял Дзюбу, но приобрёл Бакаева. Но в подобных встречах обычно дают шансы молодёжи и резервистам. Думаю, здесь у команд более равные шансы, а мы сумеем увидеть голы с обеих сторон», — сказал Елагин.
Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».
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