«Сморгонь» – «Слуцк»: прогноз Николая Ходасевича на матч Кубка Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Сморгонь» – «Слуцк».
Ставка: победа «Слуцка» за 1.60.
«Матч 1/16 финала Кубка Беларуси. Встречаются два классических середняка, но «Сморгонь» – Первой лиги, а «Слуцк» – Высшей.
Бакаев заявил, что не заслуживает свиста от болельщиков «Зенита».
Странно, что букмекеры так высоко оценивают шансы хозяев на положительный результат в этом матче. Да, «Сморгонь» очень хорошо в этом году играет в родных стенах – четыре победы, но не стоит забывать про разницу в классе команд из разных дивизионов.
Она нивелируется только в том случае, когда представитель элиты на ранней стадии турнира бросает в бой резервистов и дублеров. Многие клубы высшей лиги так действительно поступают, но «Слуцк» к этой категории вряд ли отнесешь.
Парни Александра Бразевича в прошлые выходные в гостях остановили минское «Динамо», в целом проводят неплохой год и наверняка захотят продвинуться в розыгрыше Кубка как можно дальше. Не думаю, что будет какая-то недооценка», — сказал Ходасевич.
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