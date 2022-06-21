Словакия — Италия: прогноз Артура Петросьяна на матч Евро U19

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на матч чемпионата Европы до 19 лет Словакия — Италия.
Ставка: победа Италии и ТМ 5.5 за 1.47.
«Италия неплохо смотрелась со Румынией. Итальянцы много атаковали, также неплохо смотрелись, были активны. Италия нанесла 30 ударов. Но с завершением атак были проблемы. Мне кажется, эти сложности будут и дальше у сборной Италии.
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Причина в том, что главная звезда этой команды не приехала на турнир. Гнонте уже был заигран за сборную Италии у Манчини и даже забил гол. Он не присоединился к команде, где был лучшим бомбардиром. Также не сыграет Амброзино, на котором было заточено больше всего атак в первой игре. Он получил повреждение и не сыграет во второй встрече.
Логично предположить, что с эффективностью впереди будут проблемы. По движению, по физике, по всему итальянцы превосходят своих оппонентов. Но не думаю, что будет какой-то разгромный счет, как в матче Словакии и Франции. Так что мой здесь вариант — это победа Италии и ТМ 5.5», — сказал Петросьян.
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