Алексей Ватутин — Бенуа Пэр: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Милане

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч турнира в Милане Алексей Ватутин — Бенуа Пэр.



Ставка: победа Ватутина с форой (+4.5) за 1.77.



«Несколько лет назад Ватутин был игроком топ-200 и успешно выступал на челленджерах. Но на пике формы у россиянина начались проблемы со здоровьем, затем спад, и в результате он вернулся туда, откуда начинал, – на фьючерсы.

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На данный момент Алексей постепенно возвращается на свой уровень, но ему никак не удаётся улучшить положение в рейтинге (недавно вернулся в топ-300). Во многом причина из-за того, что россиянин без всякого настроя выступает на фьючерсах, где часто проигрывает на ранних стадиях аутсайдерам.



Ватутин успешен только на вязком грунте. Россиянин не имеет ни мощной подачи, ни силы в ударах, поэтому большинство розыгрышей проводит вторым номером, заставляя соперников рисковать и ошибаться. Алексей выделяется скоростью, цепкостью на задней линии и укороченными ударами.



Пэр испытывает серьёзные психологические проблемы. Француз может провести образцовый матч, но затем дойти до матчболов, допустить серию ошибок и перестать бороться. Нечто подобное происходит на каждом втором турнире.

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Раньше Бенуа утверждал, что ему не хватает настроя из-за отсутствия болельщиков. Сейчас же теннисист ездит с турнира на турнир и проигрывает всем подряд. Две недели назад Пэр сообщил, что приостанавливает карьеру на неопределенный период. Но решил сыграть на челленджере на грунте, в самый разгар травяного отрезка.



Пэр – универсальный теннисист, который не имеет слабых сторон в своей игре. Он может играть и в обороне, и первым номером. В арсенале француза мощная подача, уверенная игра возле сетки и атакующий потенциал. Бенуа уверенно орудует форхендом и бэкхендом. Когда теннисист в оптимальной форме, он способен добывать результаты на всех типах покрытий.



Только две недели назад Пэр заявил о приостановлении карьеры на неопределенный срок, как уже заявился на грунтовый челленджер и это перед Уимблдоном. Есть большие сомнения в том, что Бенуа находится в оптимальной форме. Еще сомнительней мотивация француза на этот турнир. Так что предлагаю поставить на победу Ватутина с форой (+4,5)», — сказал Перканюк.

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