«Тампа» — «Колорадо»: результат 3-го матча, кто выиграл, какой счёт в серии, кто забил

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Колорадо Эвеланш» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча состоялась в Тампе на льду «Амали-Арены», итоговый счёт — 6:2.
Тренер «Тампы» ответил на вопрос о травме Кучерова.
В составе «Тампы» по разу отличились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Российский форвард Никита Кучеров отдал две результативные передачи и был признан второй звездой встречи. В концовке он получил травму.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.
У «Колорадо» дубль оформил Габриэль Ландеског. По две результативные передачи отдали Кейл Макар и Микко Рантанен.
Счёт в серии 2-1 в пользу «Эвеланш». Четвёртая игра серии состоится в Тампе 23 июня.
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