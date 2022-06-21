Австралия — Канада: прогноз Павла Боровко на матч волейбольной Лиги наций

Профессиональный каппер Павел Боровко дал прогноз на матч волейбольной Лиги наций Австралия — Канада.
Ставка: победа Австралии с форой (+15.5) за 1.83.
«Сейчас волейбол в Лиге наций очень сильно подравнялся, все сборные умеют играть, что говорить, если Китай обыгрывает Бразилию 3:0!
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Австралия и Канада – сборные приблизительно одного уровня, которые всегда могут побороться за победу даже в самом безнадёжном матче. Пока дела у обеих дружин идут ни шатко ни валко, австралийцы выиграли в четырёх поединках всего одну партию, канадцы – четыре.
Жду пятисетовый поединок, очень сильно здесь букмекеры недооценивают Австралию, если команда разыграется, то может и побороться за победу за коэффициент 7.50. Предложу рассмотреть плюсовую фору на австралийцев», — сказал Боровко.
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