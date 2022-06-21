Словакия U19 — Италия U19: прогноз Дениса Наливайко на игру чемпионата Европы

Спортивный комментатор, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Словакии и Италии.



Ставка: Италия выиграет и не пропустит за 2.11.



«Начинается юношеский чемпионат Европы, можно даже сказать, что он в самом разгаре. Следить за ним — это настоящий кайф, потому что первые матчи получились интересными и зрелищными. Сегодня мы говорим о матче Словакии и Италии.

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Чемпионат Европы проходит в Словакии, при своих болельщиках, но в первом матче хозяева отлетели от французов со счётом 0:5. Понятно, что последние лет пять все юношеские и молодёжные сборные Франции были и остаются топовыми. В любом случае этот матч показал, что словакам будет тяжело выйти из группы. По-хорошему свой максимум Словакии надо будет показывать в матче с Румынией, которую в первой встрече обыграла Италия со счётом 2:1.



Сегодня я предлагаю вам сделать рискованную, но в то же время любопытную ставку. В чём рискованность? Словакия, конечно же, захочет забить свой первый гол на чемпионате, а вот Италия в первой игре пропустила от Румынии. Можно было бы задуматься о голе Словакии, но Италия, как и Франция, на голову выше словаков.



Думаю, что Словакия это понимает и все силы наверняка бросит на матч с Румынией, надеясь на осечку сборной Франции. Понятно, что словаки будут всё делать в последнем для себя туре, но шансов против Италии немного, так же считает и букмекер.



Я предлагаю ставить не просто на победу Италии, а на то, что ещё и соперник не забьёт. В первой игре Италия пропустила, но в этой встрече она не должна пропускать», — сказал Наливайко.



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