«Макслайн» — «Витебск»: прогноз Николая Ходасевича на игру Кубка Беларуси

Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Макслайн» – «Витебск».



Ставка: победа «Витебска» за 2.19.



«У «Витебска» настолько плохо идут дела в чемпионате Беларуси, что на его победу в кубковом матче 1/16 финала с представителем Первой лиги из Рогачёва выкатили такой высокий коэффициент!

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Дела в элите у витебского клуба и правда плохи: одна победа и четыре ничьих после 11 сыгранных туров. Недавнее домашнее поражение от жодинского «Торпедо» положительных эмоций не прибавило, но, с другой стороны, ещё больше мотивирует коллектив хоть где-то быть победителем.

На мой вкус, там не самый плохой состав, на самом деле, чтобы «Витебск» так ужасно проводил весь год. Не хватает завершения в атаке – это раз, есть трудности с балансом игры – это два. На фоне клубов Высшей лиги это бросается в глаза. Но в матче с «Макслайном» на первый план выйдут эмоции и характер.



«Макслайн» – частный проект, о нём много говорят, но к футболу и результатам пока это имеет опосредованное отношение. К лидерам в своём дивизионе команда только пытается подобраться, но играет очень нестабильно. Разумеется, на домашнее противостояние с «Витебском» настроится максимально, однако класс гостей должен сказаться. Напомню, «северяне» в успехе нуждаются не меньше», — сказал Ходасевич.

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