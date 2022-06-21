«Зенит» — «Пари НН»: ставка Виктора Гусева на игру предсезонного турнира

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч предсезонного турнира «Зенит» — «Пари НН».



Ставка: обе забьют за 1.83.



«Зенит» сыграет с «Пари НН» на своём поле, правда, это не большой зенитовский стадион, а стадион «Смена». Он принадлежит академии «Зенита». Стоит ли мне напоминать, что «Зенит» и «Нижний» заканчивали чемпионат как раз в Нижнем Новгороде.

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Тогда нижегородцы выиграли 1:0, правда, тогда «Зенит» уже обеспечил себе чемпионство. Матч для питерцев ничего не решал, но тем не менее тогда «Нижний Новгород» выиграл и сохранил прописку в РПЛ. В середине первого тайма был реализован пенальти, так 1:0 матч и завершился.



Игра будет в Питере. В ноябре прошлого года в первом круге чемпионата в Питере «Зенит» разгромил нижегородцев 5:1. Отметим, что всё-таки один мяч «Нижний» забил. Конечно, есть изменения в обеих командах. «Зенит» уже без Дзюбы. У них новобранец Бакаев, правда, говорят, что в этом турнире он не примет участие. Не сыграют и зенитовские иностранцы, которые продолжают оставаться в отпуске.

У Семака, видимо, будет молодёжь. Это амбициозная российская молодёжь, которой есть что доказывать. Вряд ли эти молодые ребята будут закрываться и играть на ничью. Мне кажется, будет весёлый характер встречи.



Что касается «Пари НН». Помимо нового названия, новый тренер — Галактионов, который возглавляет нашу молодёжку. Они также взяли из «Уфы» нападающего Кротова и полузащитника Рыбчинского из «Локомотива». Не знаю, примут ли участие эти футболисты в турнире или будет какой-то молодёжный состав.

В любом случае будем исходить из того, что тем футболистам, которые выйдут на поле, тоже захочется проявить себя на глазах нового тренера. Они пойдут вперёд и запираться не будут. В прошлом сезоне «Нижний» даже лучше играл на чужом поле, чем дома. Мы уже по футболу успели соскучиться. Я жду открытой и, возможно, результативной игры», — сказал Гусев.

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