«Зенит» — «Пари НН»: смотреть онлайн контрольный матч, во сколько начало, прогнозы

21 июня в Санкт-Петербурге состоится матч первого тура предсезонного турнира «Зенит» — «Пари НН». Начало запланировано на 20:00 мск.
Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».
Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона России: поставить на «Зенит» предлагается с коэффициентом 1.41. Успех нижегородцев оценивается в 7.20. На ничью дают коэффициент 4.84.
Аналитики убеждены, что матч «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» будет богатым на голы: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьют футболисты «Зенита», сыграет коэффициент 1.07. Гол в исполнении нижегородцев идёт с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.
Где покажут матч «Зенит» — «Пари НН» в прямом эфире.
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