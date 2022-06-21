Румыния U19 — Франция U19: прогноз Артура Петросьяна на игру юношеского Евро

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч юношеского чемпионата Европы Румыния U19 — Франция U19.



Ставка: победа Франции и ТБ 1.5 за 1.44.



«Франция, пожалуй, является главным фаворитом в этом турнире. Очень мощная у них команда, много атакует и играет с удовольствием. Практически каждую атаку завершает удачно.

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В первом матче со счётом 5:0 обыграли хозяев первенства, словаков. Сейчас придётся играть с Румынией, которая смотрелась лучше Словакии, но с Италией не справилась. Мне кажется, что Франция тут явный фаворит и должна обыгрывать Румынию, поэтому варианты ставки П2 и ТБ 1.5 кажутся самыми оптимальными.

В победу Франции со счётом 1:0 я не верю, голов должно быть больше. Но французы явно сильнее и свои два мяча наверняка найдут», — сказал Петросьян.



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