Эксперты назвали шансы «Нижнего Новгорода» победить «Зенит» в первом матче без Кержакова

21 июня в Санкт-Петербурге пройдёт матч первого тура товарищеского турнира между «Зенитом» и «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.



Прогноз с коэффициентом 3.25 на матч «Зенит» — «Нижний Новгород».

Для нижегородцев это будет первая игра с момента ухода Александра Кержакова с поста главного тренера. Новым наставником команды стал Михаил Галактионов.

Аналитики отдают явное преимущество хозяевам: поставить на «Зенит» предлагается с коэффициентом 1.40. Успех нижегородцев оценивается в 8.10, это примерно 11% вероятности. На ничью дают коэффициент 5.80.



Эксперты ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.33.



На победу «Зенита» с разницей в два и более гола дают 2.00. Гол Ивана Сергеева доступен за 2.00, гол Александра Ерохина — за 2.90.

Где покажут матч «Зенит» — «Пари НН» в прямом эфире.

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