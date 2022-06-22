Англия — Сербия: эксперты назвали шансы команд в матче Евро-2020 U19

22 июня состоится матч второго тура группового этапа ЧЕ-2022 U19 Англия — Сербия. Начало – в 21:00 мск.

Прогноз на матч Англия — Сербия с коэффициентом 2.31.

Аналитики не сомневаются в победе сборной Англии: сделать ставку на «львов» предлагается с коэффициентом 1.59. Успех сербов оценивается в 6.50. На ничью дают коэффициент 4.60.



Эксперты убеждены, что игра юношеского ЧЕ-2022 Англия — Сербия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22.

Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.12. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.70.

Победа Англии с разницей в два и более мяча идёт за 2.20.

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