Англия — Сербия: эксперты назвали шансы команд в матче Евро-2020 U19

22 июня состоится матч второго тура группового этапа ЧЕ-2022 U19 Англия — Сербия. Начало – в 21:00 мск.
Прогноз на матч Англия — Сербия с коэффициентом 2.31.
Аналитики не сомневаются в победе сборной Англии: сделать ставку на «львов» предлагается с коэффициентом 1.59. Успех сербов оценивается в 6.50. На ничью дают коэффициент 4.60.
Эксперты убеждены, что игра юношеского ЧЕ-2022 Англия — Сербия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22.
Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.12. Гол сербов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.70.
Победа Англии с разницей в два и более мяча идёт за 2.20.
В «Зените» двумя словами отреагировали на слухи об уходе Барриоса.
Канчельскис назвал Fan ID чумой российского футбола.
Хоккеист Просветов рассказал о подорожании бензина в США.
Семак объяснил, почему выпустил 19-летнего вратаря Бязрова на серию пенальти.
- 22 июня 2022
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
04:28
- 21 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:22
-
12:00
-
11:00
-
10:51
-
10:00
-
08:30
-
06:00
- 20 июня 2022
-
22:11
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:00
-
05:22
- 19 июня 2022
-
23:16
-
19:00
-
18:00