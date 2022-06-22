«Зенит» — «Пари НН»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

В первом туре Кубка Матч Премьер «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл «Нижний Новгород». Матч состоялся на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге.
В «Зените» двумя словами отреагировали на слухи об уходе Барриоса.
Основное время завершилось со счётом 1:1. Оба гола были забиты до перерыва.
На 32-й минуте Малком совершил подбор перед штрафной нижегородцев и отправил мяч в дальний угол ворот с рикошетом от штанги. На 39-й минуте Кирилл Гоцук головой с линии вратарской площади замкнул подачу Николая Калинского.
Согласно регламенту турнира, сразу после завершения основного времени была назначена серия пенальти. В ней точнее оказались футболисты «Зенита» — 5:3.
Действующий чемпион России набрал два очка, клуб из Нижнего Новгорода получил один балл в таблицу.
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