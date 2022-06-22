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Кайа Канепи — Беатрис Хаддад Майа: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Истбурне

Кайа Канепи — Беатрис Хаддад Майа: прогноз Сергея Фомина на матч турнира в Истбурне
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Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч в Истбурне Кайа Канепи — Беатрис Хаддад Майа.

Ставка: победа Канепи с форой (+4) за 1.79.

«Хаддад Майа изрядно «наелась» за последние два месяца. Судите сами: со 2 мая по 20 июня 22 матча. Причем на траве Хаддад играла два турнира подряд и оба выиграла. Многие матчи при этом были сыграны в трех сетах. Беатрис отдала большое количество сил как физических, так и эмоциональных.

Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге.

Канепи умеет играть на травяных кортах. Ее стиль игры отлично подходит к данному покрытию. Уже успела размяться, здесь в Истбурне, пройдя неуступчивую Парризас Диаз.

Хаддад вполне может сняться с этого турнира. Все-таки форма уже набрана в преддверии Уимблдона, и нет смысла тратить лишние силы на еще один турнир. Но если все-таки решит выйти на корт на третьем турнире подряд, то ставка против нее более чем логична.

Довольно большой положительный гандикап дают на Канепи. При этом должен быть у нее перевес в физических кондициях. Поэтому стоит рассмотреть плюсовую фору на эстонку», — сказал Фомин.

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