Максимилиан Мартерер — Андреа Пеллегрино: прогноз Ярослава Перканюка на матч Уимблдона

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч квалификации Уимблдона Максимилиан Мартерер — Андреа Пеллегрино.



Ставка: победа Пеллегрино с форой (+4) за 1.65.



«Мартерер два сезона провел в топ-100, выигрывал титулы и добывал результаты на ATP-турнирах. Когда пришло время защищать очки на крупных соревнованиях, у него начался спад. Немец начал проигрывать всем подряд и не может остановиться по сегодняшний день.

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Максимилиан внезапно сбавил в каждом игровом аспекте. О чем можно говорить, если теннисист ездит по челленджерах и лишь изредка проходит начальные этапы. Только в этом сезоне Мартереру удалось вернуться в топ-200.



Мартерер проповедует быстрый и атакующий теннис. Он избегает затяжных розыгрышей, часто вкладывается в удары и при первой возможности выбегает к сетке.

В игре теннисиста много невынужденных ошибок. Максимилиан крайне слабо отыгрывает на приеме, так как пытается завладеть инициативой уже с первого удара. Мартерер может добывать результаты на всех типах покрытий, но только при условии игровой практики.



Пеллегрино пытается укрепиться в топ-200. В этом сезоне итальянец выиграл второй челленджер в карьере и улучшил результаты. Но проблемы теннисиста остаются прежними, он и дальше полностью зависит от грунтовых кортов, где проводит все игровое время.



Пеллегрино не любитель отыгрывать в глухой обороне. Итальянец пытается действовать на корте в агрессивной манере, бьет по мячу плоско и мощно, часто выходит к сетке (но только после подготовленных ударов). В арсенале Андреа средняя подача. Коронный удар Пеллегрино — укороченный.



Мартерер способен добывать результаты на траве, но немец по-прежнему далек от своей оптимальной формы. К тому же он безобразно отыгрывает на приеме. Пеллегрино редкий гость на быстрых покрытиях, но он проводит один из лучших сезонов в карьере и приятно удивил в первом круге квалификации Уимблдона. Андреа адаптировал свою игру под местные корты и выигрывает много легких очков благодаря мастерским укороченным. Не думаю, что Пеллегрино проиграет с разгромом», — сказал Перканюк.



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