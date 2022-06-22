«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз Максима Лебедева на четвёртый матч финала Кубка Стэнли

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на четвёртый матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо».



Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.46.



«В третьем матче финала выяснилось, что Флорида – совсем не денверское плоскогорье и во Флориде всё игровое преимущество «Колорадо» осталось только на бумаге.

Шестёркин при получении «Везины» сообщил о беременности жены.

А ещё выяснилось, что нервишки у Джареда Беднара ни к чёрту и он заменил Кемпера уже в середине матча после пятой пропущенной шайбы. Андрей Василевский, как и ожидалось, в родных стенах пропустил всего две шайбы — и этого «Тампе» вполне хватило для победы.



Кстати, а где там воспетый в веках после первых финальных матчей Валерий Ничушкин? А Кучеров, между прочим, два своих очка набрал. А Васи и вовсе невозможно было не заметить. Картина мира изменилась кардинально, и её теперь пишет совсем не «Колорадо».



Вновь, уже в который раз в этом плей-офф, «Тампа» перехватила психологическое преимущество. Во многом как раз из-за того, что во второй игре была разгромлена со счётом 0:7. Слабые в таких случаях совсем сникают, а вот сильных подобный провал только раззадоривает.

Двое россиян вошли в топ-10 голосования на приз лучшему игроку сезона в НХЛ.

В четвёртом матче денверцам придется несладко, ещё более несладко, чем было в третьей игре. А предыдущие домашние победы, возможно, и вовсе уже позабудутся.



Таким образом, если кто-то подумал после двух первых матчей, что судьба Кубка Стэнли в этом году уже решена, то он, похоже, сильно ошибся. Как чуть раньше ошиблись поклонники «рейнджеров» и «Торонто». «Тампа» долго запрягает и по-настоящему включается где-то с третьего матча каждой серии. И дальше идёт только с разгоном. Поэтому лично я болельщикам «Колорадо» и в их лице моему хорошему другу и великолепному хоккейному комментатору Сергею Федотову только посочувствую. Похоже, впереди их ждут неприятности, растянутые на три последующих матча.



А в четвёртом матче финальной серии сражение продолжится. Предположу, что по статистике, скорее всего, «Колорадо» снова победит – но только по статистике. А на табло цифры будут в пользу «Тампы», которая сумеет всё завершить в основное время», — сказал Лебедев.

Овечкин поздравил махачкалинское «Динамо» с выходом в ФНЛ.

Шестёркин рассказал, когда впервые задумался о завоевании «Везина Трофи».

Хоккеист Просветов рассказал о подорожании бензина в США.



Журналист Пронман предсказал, в какие клубы попадут россияне на драфте НХЛ.



Супруга Малкина назвала Василевского котом после победы «Тампы» над «Колорадо».



Экс-хоккеист «Спартака» попал в реанимацию из-за передозировки наркотиками.