«Тампа» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, прямой эфир, смотреть 4-й матч финала НХЛ, прогнозы

23 июня состоится четвёртый матч финала плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Колорадо». Начало встречи запланировано на 3:00 мск.



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«Колорадо Эвеланш» ведёт в серии со счётом 2-1. При этом третий матч закончился разгромной победой «Тампы» — 6:2.



Эксперты не видят явного фаворита, но отдают минимальное преимущество хозяевам. Поставить на успех «Тампа-Бэй» предлагается с коэффициентом 2.47, а победа «Колорадо» оценена в 2.56. На ничью после трёх периодов дают 4.22.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы доступен за 2.22.



Итоговая победа «Тампы» доступна за 1.95, успех «Колорадо» с учётом овертайма идёт за 1.97.

Прогноз на 4-й матч серии «Тампа» — «Колорадо».

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