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Эксперты назвали шансы Александра Усика победить Энтони Джошуа во второй раз

Эксперты назвали шансы Александра Усика победить Энтони Джошуа во второй раз
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Бой-реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет 20 августа в Саудовской Аравии. Поединок пройдёт в Джидде.

Александр Усик дал прогноз на реванш с Джошуа.

Букмекеры считают Усика фаворитом реванша. Поставить на украинского боксёра можно с коэффициентом 1.47. Шансы британца аналитики оценили коэффициентом 2.70. На ничью можно поставить за 21.00.

Первая встреча бойцов состоялась в сентябре 2021 году. Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112) и завоевал пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах. В контракте на бой заранее прописали опцию реванша, которой воспользовалась сторона Джошуа.

Победитель противостояния может встретиться с неформальным лидером дивизиона и обладателем титула WBC, британцем Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 KO).

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