Бенжамен Бонзи — Денис Шаповалов: прогноз Игоря Панкова на матч турнира на Мальорке

Профессиональный каппер Игорь Панков дал прогноз на матч турнира на Мальорке Бенжамен Бонзи — Денис Шаповалов.



Ставка: победа Бонзи с форой (+3) за 1.70.



«Кризис Дениса Шаповалова затянулся. Последний успех датируется маем, когда на грунте в Риме он отметился четвертьфиналом. В дальнейшем видим только поражения, причём во всех матчах он был в роли фаворита. Переход на траву не помог – неудачи с Отте и Полом. Чисто логически Бонзи явно не хуже этих двух парней.

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Понятно, что неудачная серия когда-нибудь прервётся, но особых предпосылок к этому в Штутгарте и Лондоне не было заметно.



Бонзи прочно вошёл в топ-100. Быстрые покрытия – конёк француза. На траве он ощущает себя очень уверенно. Он сыграл уже четыре матча, с тем же Циципасом был хороший поединок, хоть Бонзи и проиграл. На Мальорке опробовал силы, так как играл в первом круге с Табило, который снялся по ходу второй партии. Стоит отметить игру на своей подаче в исполнении Бонзи – с Циципасом были солидные 82% на первой подаче и рабочие 49% на второй. Правда, два раз грек сделал брейк.



Думаю, предпосылки к ставке на андердога в этом матче неплохие. С одной стороны Шаповалов на серии неудач, с другой – рабочий Бонзи с хорошей подачей и умением играть на быстрых покрытиях», — сказал Панков.



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