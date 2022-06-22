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«Орша» – «Гомель»: ставка Николая Ходасевича на игру Кубка Беларуси

«Орша» – «Гомель»: ставка Николая Ходасевича на игру Кубка Беларуси
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Спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич сделал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Беларуси «Орша» – «Гомель».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Орша» отвратительно стартовала в Первой лиге: три поражения подряд. Но потом оправилась и пока не проигрывает 5 матчей кряду. Два из них победные, в том числе над лидером чемпионата – «Нафтаном».

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«Гомель» в мае нынешнего года стал победителем Кубка Беларуси, в этом ранге и заходит на новый розыгрыш. Но допускаю, что сейчас он больше думает не о новом трофее, а как стабилизировать игру в сильнейшем дивизионе. Стабильности и правда нет: четыре победы при двух ничьих в 10 матчах. Последняя над брестским «Динамо» – очень важная. До этого в чемпионате не было успехов пять туров подряд.

Впереди у гомельчан «Ислочь» – в Орше на стадии 1/16 финала Кубка Беларуси нужно будет сэкономить силы. Будет ротация – шанс для хозяев как минимум забить. А на проход рассчитывать слишком дерзко», — сказал Ходасевич.

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