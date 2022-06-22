Израиль U19 — Австрия U19: прогноз Алексея Андронова на матч юношеского чемпионата Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Израиль U19 — Австрия U19 во 2-м туре группового этапа Евро-2022.
Ставка: победа Австрии за 2.10.
«Игра юношеского Евро. Думаю, австрийцы вынесли определенный урок после стартового матча. Для них расписание турнира изначально предполагало то, что самые важные игры идут под номерами 2 и 3, потому что сначала они играли с англичанами.
Газинский заявил, что не понимает поведение легионеров «Краснодара».
Тот матч они проиграли. Теперь в матчах с менее статусными командами нужно добиваться того результата, который позволит выйти в плей-офф. Победа над Израилем в данном случае является обязательной.
Мне кажется, австрийская сборная не так плоха. Возможности для того, чтобы выиграть предстоящий матч, у нее есть. Если мы будем опираться на те результаты, которые команда показывала в последнее время, то, наверное, поймем, что она фаворит», — сказал Андронов.
Прогноз на матч Англия — Сербия с коэффициентом 2.31.
Сергеев — не «киллер», Бакаева ждёт адаптация. 5 выводов по первому матчу «Зенита».
В «Зените» двумя словами отреагировали на слухи об уходе Барриоса.
Канчельскис назвал Fan ID чумой российского футбола.
Семак объяснил, почему выпустил 19-летнего вратаря Бязрова на серию пенальти.
- 22 июня 2022
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
04:28
- 21 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:22
-
12:00
-
11:00
-
10:51
-
10:00
-
08:30
-
06:00
- 20 июня 2022
-
22:11
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00