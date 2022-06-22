Израиль U19 — Австрия U19: прогноз Алексея Андронова на матч юношеского чемпионата Европы

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Израиль U19 — Австрия U19 во 2-м туре группового этапа Евро-2022.



Ставка: победа Австрии за 2.10.



«Игра юношеского Евро. Думаю, австрийцы вынесли определенный урок после стартового матча. Для них расписание турнира изначально предполагало то, что самые важные игры идут под номерами 2 и 3, потому что сначала они играли с англичанами.

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Тот матч они проиграли. Теперь в матчах с менее статусными командами нужно добиваться того результата, который позволит выйти в плей-офф. Победа над Израилем в данном случае является обязательной.



Мне кажется, австрийская сборная не так плоха. Возможности для того, чтобы выиграть предстоящий матч, у нее есть. Если мы будем опираться на те результаты, которые команда показывала в последнее время, то, наверное, поймем, что она фаворит», — сказал Андронов.



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