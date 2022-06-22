Англия U19 — Сербия U19: ставка Алексея Андронова на игру юношеского Евро-2022

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Англия U19 — Сербия U19 во втором туре группового этапа Евро-2022 в категории U19.
Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.73.
«Сборная Англии выглядит явным фаворитом, и все последние результаты говорят в её пользу. Сербская команда далеко не всегда способна реализовать возможности своих игроков. Я думаю, что англичане после победы над Австрией на старте турнира достаточно уверены в собственных силах. Они прекрасно понимают, что вторая победа выводит их в плей-офф, и откладывать на последний тур ничего не будут. По-моему, англичане должны спокойно обыгрывать сборную Сербии.
Самая хорошая ставка на этот матч — победа Англии с форой (-1) с коэффициентом 1,73. В победе практически не сомневаюсь. И, думаю, есть все возможности у англичан, чтобы выиграть не в один мяч», — сказал Андронов.
Прогноз на матч Англия — Сербия с коэффициентом 2.31.
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