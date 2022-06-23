«Ростов» — «Факел»: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча

23 июня на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону пройдёт товарищеский матч «Ростов» — «Факел». Начало игры – в 15:00 мск.

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Эксперты считают явным фаворитом хозяев поля: поставить на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 1.90. Успех «Факела» оценивается аналитиками в 4.06. Поставить на ничью можно за 3.36.

На гол «Ростова» дают коэффициент 1.17, а гол «Факела» оценивается в 1.45. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.78.

На тотал больше 2.5 мяча и тотал меньше 2.5 мяча можно поставить с одинаковым коэффициентом — 1.90.

На победу «Ростова» с разницей в два и более гола дают 3.20. Волевая победа «Ростова» доступна за 8.10, волевая победа «Факела» — за 11.50.

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