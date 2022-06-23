Даниил Медведев — Аслан Карацев: результат матча, кто выиграл, какой счёт

Россиянин Даниил Медведев сломил сопротивление своего соотечественника Аслана Карацева во втором круге травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания).

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Даниил уступил в первом сете со счётом 4:6, но выиграл вторую партию со счётом 6:3. Решающий сет завершился со счётом 6:2 в пользу первой ракетки мира. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут.

Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Карацева один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В четвертьфинале турнира на Мальорке Даниил Медведев встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом, который преодолел второй круг без борьбы из-за отказа Ника Кирьоса.

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