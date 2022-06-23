Эксперты оценили шансы «Тампы» выиграть финал Кубка Стэнли с «Колорадо» с 1-3 в серии

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Колорадо Эвеланш».
Главный тренер «Тампы» заявил, что победную шайбу «Колорадо» нельзя было засчитывать.
Основное время завершилось вничью — 2:2, а в овертайме сильнее оказались гости. На 73-й минуте отличился Назем Кадри. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».
«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. В случае ещё одной победы подопечные Джареда Беднара завоюют Кубок Стэнли. Букмекеры принимают ставки на то, что «Тампе» удастся совершить камбэк: сделать ставку на успех «молний» можно с коэффициентом 9.00, это примерно 10% вероятности. Шансы «Колорадо» оценили коэффициентом 1.06 (90% вероятности).
Пятый матч состоится в Колорадо 25 июня, начало — в 3:00 мск.
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