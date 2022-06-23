Елена Остапенко — Ангелина Калинина: прогноз Владимира Чаплыгина на матч в Истбурне

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин сделал прогноз на четвертьфинальный матч женской части турнира в Истбурне Елена Остапенко — Ангелина Калинина.



Ставка: победа Остапенко по эйсам с форой (0) за 1.55.



«Давайте посмотрим, как выступали сегодняшние соперницы на травяном покрытии последний год. Елена Остапенко в среднем за гейм делает 0.2 эйса, а от своих соперниц пропускает с частотой 0.48 эйса за гейм. Ангелина Калинина за гейм выполняет 0.14 эйса, а от соперниц она пропускает 0.41 эйса за гейм.

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Как видите, у Остапенко дела лучше обстоят на своей подаче, а у Калининой — на приёме. Но если взять цифры не за последний год, а за всю карьеру, то общий фон поменяется. У Остапенко по-прежнему сохранится преимущество на своей подаче и при этом она выбьется в лидеры и в игре на приёме: 0.36 эйса за гейм против 0.41 у Калининой.



За годы своей карьеры соперницы играли друг против друга один раз (ещё один матч на юниорском этапе в расчёт не берём). Матч проходил в 2015 году, однако организаторы турнира не вели статистику по эйсам.

Так что обращаемся к «синтетическим» матчам. За последний год была только одна общая соперница на траве – Касаткина. Остапенко обыграла её по эйсам 3:2, а Калинина уступила со счётом 2:5», — сказал Чаплыгин.

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