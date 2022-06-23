Эксперты оценили шансы россиян выиграть приз лучшему игроку плей-офф НХЛ

В финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» счёт 3-1 в пользу «лавин».
Все русские вратари, царившие в НХЛ. Чьим наследником стал Шестёркин?
Букмекеры принимают ставки на то, кого признают самым ценным игроком плей-офф. Этот приз называется «Конн Смайт Трофи». В числе претендентов есть и россияне.
Поставить на победу вратаря «Тампы» Андрея Василевского можно с коэффициентом 12.00. На Никиту Кучерова можно сделать ставку за 15.00, а на форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина предлагают котировку 20.00. Шансы защитника «молний» Михаила Сергачёва оценили цифрой 100.00.
По мнению аналитиков, главные претенденты на «Конн Смайт Трофи» — игроки «Колорадо» Кейл Макар и Натан Маккиннон. Сделать ставку на любого из них можно с коэффициентом 2.00.
Главный тренер «Тампы» заявил, что победную шайбу «Колорадо» нельзя было засчитывать.
Автор победной шайбы «Колорадо» ответил главному тренеру «Тампы».
В НХЛ опубликовали заявление по победной шайбе «Колорадо» в овертайме.
Журналист Руссо: вопрос только в том, кто заплатит Ничушкину большие деньги.
The Athletic: без Малкина «Питтсбург» точно не станет чемпионом в 2023 году.
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