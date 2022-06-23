«Колорадо» — «Тампа»: когда 5-й матч финала Кубка Стэнли, какой счёт в серии, прогнозы

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Колорадо Эвеланш».
Главный тренер «Тампы» заявил, что победную шайбу «Колорадо» нельзя было засчитывать.
Основное время завершилось вничью — 2:2. Уже на 36-й секунде Энтони Чирелли вывел «Лайтнинг» вперёд. На 26-й минуте Натан Маккиннон сравнял счёт.
Ещё через пять минут Виктор Хедман вернул хозяевам лидерство. В дебюте второго периода Эндрю Кольяно забросил вторую шайбу «Эвеланш».
В овертайме сильнее оказались гости. На 73-й минуте отличился Назем Кадри. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».
«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. В случае ещё одной победы подопечные Джареда Беднара завоюют Кубок Стэнли.
Пятый матч состоится в Колорадо 25 июня, начало — в 3:00 мск.
В НХЛ опубликовали заявление по победной шайбе «Колорадо» в овертайме.
КХЛ планирует вернуться к перекрёстному плей-офф.
Михаил Сергачёв обратился к партнёрам по «Тампе» после третьего поражения.
Автор победной шайбы «Колорадо» ответил главному тренеру «Тампы».
Журналист Руссо: вопрос только в том, кто заплатит Ничушкину большие деньги.
The Athletic: без Малкина «Питтсбург» точно не станет чемпионом в 2023 году.
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:07
-
08:00
-
05:29
- 22 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
04:28
- 21 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30