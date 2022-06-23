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«Колорадо» — «Тампа»: 5-й матч финала Кубка Стэнли, когда игра, счёт в серии, где смотреть

«Колорадо» — «Тампа»: 5-й матч финала Кубка Стэнли, когда игра, счёт в серии, где смотреть
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся четвёртый матч финала Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила «Колорадо Эвеланш».

Главный тренер «Тампы» заявил, что победную шайбу «Колорадо» нельзя было засчитывать.

Основное время завершилось вничью — 2:2. Уже на 36-й секунде Энтони Чирелли вывел «Лайтнинг» вперёд. На 26-й минуте Натан Маккиннон сравнял счёт.

Ещё через пять минут Виктор Хедман вернул хозяевам лидерство. В дебюте второго периода Эндрю Кольяно забросил вторую шайбу «Эвеланш».

В овертайме сильнее оказались гости. На 73-й минуте отличился Назем Кадри. Игра закончилась со счётом 3:2 в пользу «Колорадо».

«Колорадо» ведёт в серии со счётом 3-1. В случае ещё одной победы подопечные Джареда Беднара завоюют Кубок Стэнли.

Пятый матч состоится в Колорадо 25 июня, начало — в 3:00 мск.

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