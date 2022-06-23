Букмекеры назвали фаворита Уимблдона-2022

27 июля стартует Уимблдон. В этом году на британском турнире не будет игроков из России и Беларуси. Причина — украинские события.
Даниил Медведев представил логотип личного бренда.
В знак протеста против этого ATP решила, что за Уимблдон не будут начислять рейтинговые очки в этом сезоне. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.
По оценке аналитиков, явный фаворит — Новак Джокович. Сделать ставку на успех серба в Лондоне можно с коэффициентом 1.85.
За 6.50 можно поставить на восходящую испанскую звезду Карлоса Алькараса. Шансы Рафаэля Надаля, который смог решить свои проблемы со стопой, оценили коэффициентом 7.00.
Кроме того, в числе претендентов на успех эксперты видят Маттео Берреттини (коэффициент 8.05), Феликса Оже-Альяссима (12.00), Стефаноса Циципаса (13.00) и Хуберта Хуркача (15.00).
Букмекеры оценили шансы Серены Уильямс выиграть Уимблдон.
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