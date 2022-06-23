Эксперты назвали главного претендента на вылет из РПЛ в сезоне-2022/2023

Приближается новый сезон РПЛ. Букмекеры уже принимают ставки на его итоги. Один из популярных рынков — кто покинет элиту напрямую по итогам сезона.

В «Зените» сообщили, что Алберто остался в Бразилии.

Эксперты считают, что меньше всего шансов остаться в элите у воронежского «Факела». Поставить на то, что воронежцы займут 15-е или 16-е место, можно с коэффициентом 1.50. Кстати, пока «Факел» ещё не гарантировал себе место в РПЛ: воронежцы ведут работы по реконструкции стадиона.

Чуть выше шансы двух других новичков лиги — на «Торпедо» или «Оренбург» можно поставить за 2.20.



За 4.00 можно поставить на то, что в ФНЛ напрямую вылетит «Пари НН». Нижегородский клуб сменил не только название, но и тренера: Александра Кержакова заменил Михаил Галактионов.

Вероятность вылета «Урала» и «Химок» аналитики оценили коэффициентом 6.00.

ФНЛ официально сменила название.

Виктор Мозес не вернулся в расположение «Спартака».

Календарь «Зенита» в сезоне РПЛ-2022/2023: когда матчи со «Спартаком» и ЦСКА.

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, не сыграв ни одного матча.