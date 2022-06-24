«Ростов» — «Факел»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

«Ростов» оказался сильнее воронежского «Факела» в контрольном матче. Игра состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

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Итоговый счёт — 2:0 в пользу команды Валерия Карпина. Оба гола были забиты до перерыва. На первой же минуте Алексей Миронов вывел «Ростов» вперёд. Полузащитник забил во втором товарищеском матче «Ростова» кряду.

На исходе получаса игры Роман Тугарев удвоил преимущество жёлто-синих. В оставшееся время счёт не изменился.

Это была первая игра «Факела» после выхода в Российскую Премьер-Лигу. «Ростов» провёл второй контрольный матч в межсезонье. Ранее дончане разгромили «Кубань Холдинг» со счётом 5:1.

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Финалиссима приравнена к товарищескому матчу.