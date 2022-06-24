Франция — Италия: эксперты назвали фаворита матча Евро-2022 U19

24 июня в Словакии состоится матч 3-го тура молодёжного чемпионата Европы до 19 лет Франция — Италия. Начало — в 18:30 мск.
Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» против «Амкала».
Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции: поставить на победу французов предлагают с коэффициентом 2.11. Успех итальянцев оценивается в 3.46. На ничью дают коэффициент 3.65.
Аналитики считают, что матч Франция U19 — Италия U19 будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.
Если забьют футболисты сборной Франции, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении итальянцев идёт с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.64.
Гол в каждом тайме идёт за 1.60, результативная ничья — за 4.50.
Криштиану Роналду готов занять место Левандовского в «Баварии».
Гарри Реднапп: отстранение от еврокубков ускорит деградацию российского футбола.
Джикия: можно много говорить о новичках, но «Спартак» покажет всё на поле.
Бояринцев: говорят, в России нет классных футболистов. Есть. Зиньковский — один из них.
Гинер вышел из себя после вопроса о возвращении системы «весна-осень».
- 24 июня 2022
-
08:30
-
07:00
-
05:02
-
03:19
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:07
-
08:00
-
05:29
- 22 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
07:30
-
06:00
-
04:28
- 21 июня 2022
-
19:00