Франция — Италия: эксперты назвали фаворита матча Евро-2022 U19

24 июня в Словакии состоится матч 3-го тура молодёжного чемпионата Европы до 19 лет Франция — Италия. Начало — в 18:30 мск.

Овечкин может сыграть за футбольное «Динамо» против «Амкала».

Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции: поставить на победу французов предлагают с коэффициентом 2.11. Успех итальянцев оценивается в 3.46. На ничью дают коэффициент 3.65.



Аналитики считают, что матч Франция U19 — Италия U19 будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11.

Если забьют футболисты сборной Франции, сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении итальянцев идёт с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.64.

Гол в каждом тайме идёт за 1.60, результативная ничья — за 4.50.

Криштиану Роналду готов занять место Левандовского в «Баварии».

Гарри Реднапп: отстранение от еврокубков ускорит деградацию российского футбола.

Джикия: можно много говорить о новичках, но «Спартак» покажет всё на поле.

Бояринцев: говорят, в России нет классных футболистов. Есть. Зиньковский — один из них.



Гинер вышел из себя после вопроса о возвращении системы «весна-осень».