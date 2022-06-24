«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Виталия Славина на игру финала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».
Ставка: ТБ 5 за 1.45.
«Драматичная концовка в четвёртом матче, когда судьи не увидели нарушение численного состава у «Колорадо», привела к тому, что «Колорадо» ведёт в серии 3-1.
Почему «Тампа» не даст «Колорадо» закрыть серию в пятом матче.
Понятно, что у «Тампы» настроение хуже некуда, но они уступали по игре. В овертайме вообще было тотальное преимущество гостей, но незаслуженно проиграть чрезвычайно обидно. Три матча подряд выиграть будет очень сложно, но один матч в Денвере они могут зацепить.
Большая проблема «Тампы», что не работает большинство, в отличие от соперника. Это может решить судьбу пятого матча. На своём поле «Колорадо» сразу обрушит шквал атак. Устоит ли Василевский – большой вопрос, так как во втором матче никто не ожидал, что «Тампа» проиграет 0:7.
Уйду от прогноза на победителя, я бы поставил на тотал больше пяти шайб. Если «Колорадо» будет вести в счёте, то «Тампа» будет снимать вратаря, что чревато голами в пустые ворота. Но и вратарь «Колорадо» Кемпер не слишком надёжен», — сказал Славин.
Журналист Бауф отметил достойное поведение Василевского после гола в овертайме.
Овечкин официально заключил контракт с футбольным «Динамо» на один матч.
Михаил Сергачёв обратился к партнёрам по «Тампе» после третьего поражения.
Павел Лысенков дал прогноз с коэффициентом 3.00 на матч «Колорадо» — «Тампа».
Тренер «Колорадо» — о скандальном голе: такое случается в каждой игре.
The Athletic: без Малкина «Питтсбург» точно не станет чемпионом в 2023 году.
- 24 июня 2022
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:02
-
03:19
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:07
-
08:00
-
05:29
- 22 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00