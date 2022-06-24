«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз Виталия Славина на игру финала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на пятый матч финальной серии Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа-Бэй».



Ставка: ТБ 5 за 1.45.



«Драматичная концовка в четвёртом матче, когда судьи не увидели нарушение численного состава у «Колорадо», привела к тому, что «Колорадо» ведёт в серии 3-1.

Почему «Тампа» не даст «Колорадо» закрыть серию в пятом матче.

Понятно, что у «Тампы» настроение хуже некуда, но они уступали по игре. В овертайме вообще было тотальное преимущество гостей, но незаслуженно проиграть чрезвычайно обидно. Три матча подряд выиграть будет очень сложно, но один матч в Денвере они могут зацепить.



Большая проблема «Тампы», что не работает большинство, в отличие от соперника. Это может решить судьбу пятого матча. На своём поле «Колорадо» сразу обрушит шквал атак. Устоит ли Василевский – большой вопрос, так как во втором матче никто не ожидал, что «Тампа» проиграет 0:7.



Уйду от прогноза на победителя, я бы поставил на тотал больше пяти шайб. Если «Колорадо» будет вести в счёте, то «Тампа» будет снимать вратаря, что чревато голами в пустые ворота. Но и вратарь «Колорадо» Кемпер не слишком надёжен», — сказал Славин.



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