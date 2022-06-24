Япония — Италия: прогноз Тимура Хабибуллина на матч волейбольной Лиги наций

Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на матч Лиги наций по волейболу Япония — Италия.



Ставка: ТБ 176.5 за 1.73.



«Сборная Японии успешно стартовала в Лиге наций, выиграв 4 из 5 матчей. В преддверие второй игровой недели в команде перенесли вспышку ковида. Но обошлось без потерь, а особых изменений в игре мы не увидели, все также стабильно.

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К тому же ко второй недели добавились опытные игроки сборной: центральный Кентаро Такахаси, доигровщик Кэнта Таканаси и связующий Масаки Ооя. Японцы стараются играть одним составом, а лидеры команды — диагональный Юджи Нишида и капитан команды Юки Исикава — стараются держать высокий уровень игры. Стоит выделить связующего Масахиро Секиту, который очень хорошо чувствует темп игры с нападающими, что приносит результат.



У итальянцев на данный момент происходит смена поколений, на каждой позиции играют очень перспективные игроки. Италия проиграла всего один матч, на старте Лиги наций Франции со счетом 0:3. После этого сумели добыть четыре победы кряду. Ко второй неделе присоединились связующий Риккардо Сбертоли, доигровщики Даниэле Лавиа, Алессандро Микьелетто и Оресте Кавуто и основной либеро Фабио Баласо.

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В первом же матче постарались задействовать вновь прибывших доигровщиков, но им еще потребуется сыграться с этим составом, набрать оптимальную форму. Пока у них хромает реализация: Микьелетто смог реализовать 6 из 15 атак, а Лавиа 8 из 18. Но для итальянцев это не преграда, так как состав укомплектован очень ровно.



Я бы не сказал, что итальянцы явные фавориты матча. На данный момент обе сборные пребывают в одинаковой форме, а игры между такими командами обычно заканчиваются в четырех-пяти партиях. Не стоит забывать, что главный тренер Италии Фердинандо де Джорджи остался в Канаде после первого этапа, чтобы отбыть карантин. А потом заболел ассистент Массимо Капонери.

В итоге командой на этом этапе руководит Никола Джиолито. Возможно, отсутствие главного тренера против такого принципиального соперника скажется на игроках. Думаю, что матч не ограничится тремя партиями», — сказал Хабибулин.

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