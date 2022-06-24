«Зальцбург» — ЦСКА София: прогноз Владимира Вальдемарова на товарищеский матч

Профессиональный каппер Владимир Вальдемаров дал прогноз на контрольный матч «Зальцбург» — ЦСКА София.



Ставка: победа ЦСКА с форой (+2.5) за 1.60.



«Ну уж что-то слишком сильно перегнули, как мне кажется, коэффициент на «Зальцбург». Да, команда из Австрии в последние годы достаточно пошумела в Европе, и теперь многие игроки, ранее выступавшие за этот клуб, играют в топ-лигах в ведущих командах, однако это будет первый товарищеский матч австрийцев с командой из Болгарии, которая также достаточно опытная и является постоянным участником еврокубков.

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К тому же австрийцы потеряли очень много игроков основного состава, которые ушли в это трансферное окно. Да, команду пополнили ряд новичков, но они не сыграны. Думаю, им будет сложновато победить не совсем слабую команду с преимуществом в три мяча.

Думаю, что в этой игре ЦСКА София удержит фору. Не жду от австрийцев лёгкой и уверенной победы», — сказал Вальдемаров.

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