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ЦСКА — «Велес»: время начала матча 24 июня 2022 года, где покажут в прямом эфире

ЦСКА — «Велес»: время начала матча 24 июня 2022 года, где покажут в прямом эфире
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24 июня в Москве состоится товарищеский матч ЦСКА — «Велес». Начало запланировано на 19:00 мск.

Карраскаль не хочет покидать ЦСКА из-за событий на Украине.

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена», в прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Okko Спорт».

Эксперты не сомневаются в победе ЦСКА: заключить пари на подопечных Владимира Федотова можно с коэффициентом 1.27. Успех «Велеса» доступен за 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Аналитики полагают, что матч ЦСКА — «Велес» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40.

Если забьют футболисты ЦСКА, сыграет коэффициент 1.03. Гол в исполнении «Велеса» идёт за 1.72. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.87.

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