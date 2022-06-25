«Сочи» — «Зенит»: прямой эфир, смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, какой канал

Сегодня, 25 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч предсезонного турнира «Сочи» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Бесплатную онлайн-трансляцию встречи можно найти на сайте matchtv.ru. Также игру в эфире покажет канал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57, что приблизительно равно 63% вероятности. Успех сочинцев оценён экспертами в 6.00 — 16% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Кроме того, аналитики букмекерских контор считают, что матч между «Сочи» и «Зенитом» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Роман Нагучев дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».



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