Букмекеры оценили шансы Александра Овечкина забить в футбольном матче «Динамо» — «Амкал»

Сегодня, 25 июня, в на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится выставочный матч «Динамо» Москва — «Амкал». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Особенностью встречи станет участие Александра Овечкина. Известный российский хоккеист, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» на один матч.

Новый главный тренер бело-голубых Славиша Йоканович заявил, что собирается использовать спортсмена на позиции нападающего.

Эксперты оценили шансы Овечкина забить хотя бы один гол в ворота блогерской команды. Сделать ставку на такое событие можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 58% вероятности.

Кроме того, букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.10. Успех «Амкала» оценён экспертами в 11.50, а ставки на ничью принимаются за 12.00.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Амкал»: Овечкин забьёт и тут.