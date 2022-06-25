Израиль — Англия: ставка Дениса Наливайко на матч молодёжного ЧЕ-2022

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Израиля и Англии.

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.

«Сегодня обсуждаем матч юношеского чемпионата Европы между Израилем и Англией. Англия занимает первое место с шестью очками. У Израиля — четыре очка, а у Сербии одно очко. Есть опасение, что эти команды могут скатать ничью, как это было на чемпионате мира в 2018 году в исполнении Дании и Франции. Это может быть не самая весёлая игра, потому что в случае ничьей Англия и Израиль проходят дальше.



Из-за того, что это всё же юношеский чемпионат, то ребята захотят побегать, поиграть в футбол. Однако и прагматизм может сыграть свою роль. Я не думаю, что игра может быть очень уж зрелищной.



Предлагаю поставить на тотал меньше 3 мячей. Возможно, команды, понимая, как будет проходить параллельный матч, не будут нестись вперёд, чтобы не дай бог не получить травму».

Президент «Вереса»: история олигархического футбола на Украине закончена.

Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов.



Дивеев не считает «Спартак» претендентом на чемпионство.



Зиньковский трогательно попрощался с болельщиками «Крыльев Советов».



Овечкин обратился к болельщикам «Динамо».



Прудников: раньше из «Спартака» в 26 лет выгоняли, теперь — берут.



Хаким Зиеш хочет покинуть «Челси», чтобы играть больше.