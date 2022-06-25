Израиль — Англия: ставка Дениса Наливайко на матч молодёжного ЧЕ-2022

Денис Наливайко — спортивный комментатор и специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу — дал прогноз на матч чемпионата Европы до 19 лет, в котором сыграют сборные Израиля и Англии.
Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.
Ставка: тотал меньше 3 мячей за 1.80.
«Сегодня обсуждаем матч юношеского чемпионата Европы между Израилем и Англией. Англия занимает первое место с шестью очками. У Израиля — четыре очка, а у Сербии одно очко. Есть опасение, что эти команды могут скатать ничью, как это было на чемпионате мира в 2018 году в исполнении Дании и Франции. Это может быть не самая весёлая игра, потому что в случае ничьей Англия и Израиль проходят дальше.
Из-за того, что это всё же юношеский чемпионат, то ребята захотят побегать, поиграть в футбол. Однако и прагматизм может сыграть свою роль. Я не думаю, что игра может быть очень уж зрелищной.
Предлагаю поставить на тотал меньше 3 мячей. Возможно, команды, понимая, как будет проходить параллельный матч, не будут нестись вперёд, чтобы не дай бог не получить травму».
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