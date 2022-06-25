Виктор Гусев дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» 25 июня 2022 года

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев поделился своим прогнозом на матч предсезонного турнира «Сочи» — «Зенит».

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: ничья за 4.14.

«Делая прогноз на матч «Зенита» с «Пари НН», я исходил из того, что не будет легионеров и новичка Бакаева. Это оказалось не совсем так, но с прогнозом я вас не подвёл. Тогда забили обе команды. Вот и на этот раз думаю, что состав у питерцев будет максимально боевым. Впереди у «Зенита» будет игра с ЦСКА, а в уме Сергей Семак держит матч за Суперкубок со «Спартаком».



Новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин в игре с чемпионом постарается выставить сильнейший состав. В прошлом сезоне «Сочи» отобрал у «Зенита» очки дважды, победив в Питере и сыграв вничью у себя дома.

Надо сказать, что сочинцы проиграли 20 марта «Крыльям Советов», но затем не знали поражений: пять побед и три ничьих. Были победы 6:0 у «Рубина» и 5:1 у «Динамо». Серебряный призёр РПЛ будет мотивированным.

Мне кажется, что ситуация будет похожей на матч «Зенита» с «Пари НН». У питерцев есть травмы — Ерохин, Ловрен и Караваев. Ушёл Артём Дзюба. Нас ждёт довольно интересный и принципиальный матч. Поэтому ожидаю ничейный исход».

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