Эксперты оценили шансы «Ливерпуля» оформить квадрупл в сезоне-2022/2023

Прошлый сезон для «Ливерпуля» прошёл крайне плодотворно. Команда Юргена Клоппа заняла второе место в английской Премьер-лиге, выиграла Кубок Англии и Кубок английской лиги, а также дошла до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступила мадридскому «Реалу».
Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.
Примечательно, что в сезоне-2021/2022 мерсисайдцы до последнего сохраняли шансы оформить не только требл, но и квадрупл. Пока команда готовится к следующему сезону и новым возможностям, эксперты оценили её шансы выиграть сразу четыре трофея.
Если «Ливерпуль» в сезоне-2022/2023 выиграет АПЛ, Лигу чемпионов УЕФА, Кубок Англии и Кубок английской лиги, сыграет коэффициент 400.0, что приблизительно равно 0,25% вероятности.
Поставить на то, что подопечные Юргена Клоппа снова станут обладателями Кубка и Кубка лиги в Англии, можно с коэффициентом 70.00 — 1,42% вероятности.
Наиболее вероятным аналитикам кажется такой исход, при котором ливерпульский клуб не выиграет ни в одном из этих четырёх турниров. Такой вариант оценивается коэффициентом 1.85 — 54% вероятности.
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