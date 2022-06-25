«Сочи» — «Зенит»: ставка Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч товарищеского Кубка «Сочи» — «Зенит».
Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.
Ставка: сочинцы не проиграют за 2.31.
«Поговорим о втором матче турнира, в котором «Сочи» встретится с «Зенитом». Номинальный хозяин — «Сочи», но игра пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Зенит» в первом матче сыграл с «Нижним Новгородом». В первом тайме играла основа, и даже вышли на поле бразильцы. По качеству игры был неплохой футбол, были и голы. Во втором тайме вышла молодёжь, и начался сумбур, как следствие — голов забитых не было.
Вполне вероятно, что нечто подобное будет и в матче с «Сочи». Первый тайм будет результативным, а во втором уже голов не будет или забьёт «Сочи». В «Сочи», как и в «НН», сменился наставник, а это большая мотивация для футболистов себя проявить. В «Зените» в этом плане всё спокойно.
Как «Нижний Новгород» очень старался в первом матче, так и «Сочи» в своей первой игре под началом нового тренера Гаранина постарается не проиграть. Думаю, что в первом тайме победит «Зенит», а во втором «Сочи» сравняет счёт, и игра завершится вничью.
Мой же прогноз на эту игру — «Сочи» не проиграет за счёт большого желания себя проявить».
Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».
Роман Нагучев дал прогноз на матч «Сочи» — «Зенит».
Президент «Вереса»: история олигархического футбола на Украине закончена.
Гари Невилл: «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футболистов.
Агент Языджи заявил, что турок может перейти в другой российский клуб.
- 25 июня 2022
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
06:12
-
05:04
- 24 июня 2022
-
23:14
-
19:00
-
18:00
-
17:07
-
17:00
-
16:00
-
15:31
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:30
-
07:00
-
05:02
-
03:19
- 23 июня 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00