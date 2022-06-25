«Сочи» — «Зенит»: ставка Эдуарда Мора на матч предсезонного турнира

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч товарищеского Кубка «Сочи» — «Зенит».

Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.

Ставка: сочинцы не проиграют за 2.31.

«Поговорим о втором матче турнира, в котором «Сочи» встретится с «Зенитом». Номинальный хозяин — «Сочи», но игра пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Зенит» в первом матче сыграл с «Нижним Новгородом». В первом тайме играла основа, и даже вышли на поле бразильцы. По качеству игры был неплохой футбол, были и голы. Во втором тайме вышла молодёжь, и начался сумбур, как следствие — голов забитых не было.



Вполне вероятно, что нечто подобное будет и в матче с «Сочи». Первый тайм будет результативным, а во втором уже голов не будет или забьёт «Сочи». В «Сочи», как и в «НН», сменился наставник, а это большая мотивация для футболистов себя проявить. В «Зените» в этом плане всё спокойно.



Как «Нижний Новгород» очень старался в первом матче, так и «Сочи» в своей первой игре под началом нового тренера Гаранина постарается не проиграть. Думаю, что в первом тайме победит «Зенит», а во втором «Сочи» сравняет счёт, и игра завершится вничью.



Мой же прогноз на эту игру — «Сочи» не проиграет за счёт большого желания себя проявить».

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