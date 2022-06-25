«Динамо» — «Амкал»: где смотреть онлайн, трансляция матча с участием Овечкина, прямой эфир

Сегодня, 25 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится выставочный матч «Динамо» Москва — «Амкал». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
Прогноз на матч «Сочи» — «Зенит» с коэффициентом 5.90.
Прямая трансляция встречи будет доступна в официальной группе «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».
Особенностью встречи станет участие Александра Овечкина. Известный российский хоккеист, выступающий в НХЛ за клуб «Вашингтон Кэпиталз», подписал контракт с футбольным клубом «Динамо» на один матч.
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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.10. Успех «Амкала» оценён экспертами в 11.50, а ставки на ничью принимаются за 12.00.
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