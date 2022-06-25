«Торпедо» — «Текстильщик»: результат матча, кто победил, какой счёт, авторы голов

Московское «Торпедо» упустило победу над ивановским «Текстильщиком» в контрольном матче. Встреча состоялась в Бронницах и завершилась со счётом 2:2.
Прогноз с коэффициентом 6.00 на матч «Сочи» — «Зенит».
В середине первого тайма Виталий Жиронкин открыл счёт. На 37-й минуте москвичи получили право на пенальти, Александр Саплинов переиграл вратаря с «точки».
В середине второго тайма новичок элитного дивизиона чемпионата России захватил лидерство, отличился Максим Турищев. Однако удержать победу «Торпедо» не удалось. На 83-й минуте «Текстильщик» спасся благодаря голу игрока, который находится на просмотре.
В минувшем розыгрыше Первого дивизиона торпедовцы заняли первое место, добившись повышения в классе.
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