«Спартак» — «Алания»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в контрольном матче. Игра состоялась на базе красно-белых в Тарасовке в закрытом режиме.
Зелимхан Бакаев прокомментировал дебютный гол за «Зенит».
Игра закончилась со счётом 2:2. Все голы оказались забиты до перерыва. На восьмой минуте Владимир Хубулов вывел владикавказцев вперёд, но уже спустя две минуты Квинси Промес провёл ответный гол.
На 37-й минуте Промес оформил дубль. На исходе первого тайма Николай Гиоргобиани сравнял счёт. В оставшееся время команды не смогли отличиться.
В прошлом сезоне «Спартак» занял десятое место в чемпионате России и стал обладателем Кубка России. «Алания» финишировала на шестой позиции в Первом дивизионе, не сумев добиться повышения в классе.
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