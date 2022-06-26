«Спартак» — «Алания»: результат матча, кто выиграл, какой счёт, кто забил

Московский «Спартак» и владикавказская «Алания» сыграли вничью в контрольном матче. Игра состоялась на базе красно-белых в Тарасовке в закрытом режиме.

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Игра закончилась со счётом 2:2. Все голы оказались забиты до перерыва. На восьмой минуте Владимир Хубулов вывел владикавказцев вперёд, но уже спустя две минуты Квинси Промес провёл ответный гол.

На 37-й минуте Промес оформил дубль. На исходе первого тайма Николай Гиоргобиани сравнял счёт. В оставшееся время команды не смогли отличиться.

В прошлом сезоне «Спартак» занял десятое место в чемпионате России и стал обладателем Кубка России. «Алания» финишировала на шестой позиции в Первом дивизионе, не сумев добиться повышения в классе.

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