«Балтика» — «Енисей»: эксперты назвали шансы Сергея Игнашевича выиграть товарищеский матч

Сегодня, 26 июня, в подмосковных Химках состоится товарищеский матч «Балтика» — «Енисей». Начало – не ранее 12:00 мск.

Зелимхан Бакаев рассказал о первом голе за «Зенит».

Эксперты уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Балтики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Енисея» оценивается в 2.75 — 36% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.28 (30%).



Букмекеры не уверены, что товарищеская игра «Балтика» — «Енисей» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.

«Торино» надеется арендовать Миранчука, «Аталанта» настаивает на обязательном выкупе.



«Бенфика» пытается переманить у «Зенита» Клаудиньо.



18-летний игрок «Зенита» Столбов рассказал о словах Джанаева перед пенальти.



Сборная России по футболу обратилась к Овечкину.



В «Сочи» назвали сроки завершения перехода Кассьерры в «Зенит».



Крыховяк прибыл в расположение «Краснодара».