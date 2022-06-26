«Балтика» — «Енисей»: эксперты назвали шансы Сергея Игнашевича выиграть товарищеский матч

Сегодня, 26 июня, в подмосковных Химках состоится товарищеский матч «Балтика» — «Енисей». Начало – не ранее 12:00 мск.
Зелимхан Бакаев рассказал о первом голе за «Зенит».
Эксперты уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Балтики» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех «Енисея» оценивается в 2.75 — 36% вероятности. На ничью дают коэффициент 3.28 (30%).
Букмекеры не уверены, что товарищеская игра «Балтика» — «Енисей» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.76. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.79.
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