«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: прогноз Павла Лысенкова на шестой матч финала плей-офф НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на шестой матч финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Колорадо».

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Ставка: итоговая победа «Тампы» за 1.94.

«Обсудим шестой матч финальной серии Кубка Стэнли, в котором «Тампа» примет «Колорадо».



Есть такая теория заговора, согласно которой все хотят видеть седьмой матч. Колоссальные деньги могут быть заработаны. Один только билет на балкон стоил до двух тысяч долларов. Рейтинги будут сумасшедшими, ведь нет сейчас других видов спорта. Все хотят видеть седьмой матч.

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С одной стороны, у «Колорадо» сила, гениальный Кейл Макар, который наверняка будет признан самым ценным игроком. Возможно, у «Тампы» не будет Пойнта, но я всё же возьму победу «Тампы» в матче за 1.94.



«Тампе» надо любыми способами выигрывать шестой матч и переводить серию в седьмую игру. Эту серию можно немного сравнивать с финалом Кубка Гагарина, когда «Магнитка» вела 3-1 в серии, но упустила инициативу и уступила ЦСКА. Такое может случиться и в Кубке Стэнли, но для этого «молниям» надо брать шестой матч.



В первую очередь я бы тут не гнался за тоталами. Сначала были «верхи», а потом с игрой Василевского всё изменилось и уже результативность снизилась. Чисто по логике «Тампа» должна продлить серию до седьмого матча».

Прогноз с коэффициентом 3.95 на матч «Тампа» — «Колорадо».



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